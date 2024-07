Neymar dá ‘puxão de orelha’ em Bruna Biancardi por causa de sobremesa

Neymar e Bruna Biancardi estão novamente vivendo um romance. Eles, inclusive, saíram para um restaurante com amigos e algo diferente aconteceu. O jogador brasileiro precisou chamar atenção de Biancardi.

A situação, no entanto, aconteceu de brincadeira. Tudo foi por causa de uma filmagem no Instagram da influenciadora. Ela postou um vídeo com os pratos de sobremesas. Todavia, o doce de Neymar ficou de fora.

“O meu você não filma? Tem preconceito com o meu pistache? P…, ela filmou os três só”, disse. Bruna entrou na brincadeira e respondeu: “Sem graça”.

Neymar e Bruna saíram, neste sábado (27/7), para um jantar romântico. A pequena Mavie, filha do casal, ficou em casa. “Jantar do papai e da mamãe sem a neném”, escreveu o camisa 10.

