Vegetti fica na bronca com arbitragem após derrota: ‘Lamentável’

O Vasco perdeu para o Grêmio por 1 a 0 neste domingo (28), na Arena Condá, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Cruz-Maltino ficou na bronca com o campo e a arbitragem do embate. O atacante Vegetti acredita que as polêmicas do jogo do Tricolor Gaúcho contra o Corinthians, na rodada anterior, influenciaram no embate em Chapecó. Além disso, o argentino reclamou muito do estado do gramado.

“Jogo que não podemos jogar, pelo campo, pelo árbitro. Choraram toda semana depois do jogo contra o Corinthians. Toda hora marcando falta, fazendo tumulto. Impossível. Parece que tem que chorar. Estamos na bronca. Um campo onde é impossível de jogar. Mas o treinador, os jogadores, é impossível jogar futebol assim. Uma lástima”, disse Vegetti.

Vegetti endossou o discurso de Maicon

Aliás, no intervalo da partida, o zagueiro Maicon também havia reclamado da situação do gramado e da arbitragem. Desse modo, segundo o defensor, o Grêmio pressionou o árbitro, após se sentir prejudicado na última rodada. O responsável pelo apito era Paulo César Zanovelli

“Primeiro que o campo está horrível, sem condições de jogar. Está sendo um jogo de duelos. Tivemos a chance de fazer o gol, infelizmente não conseguimos marcar. Mas não pode o árbitro dar amarelo para o nosso jogador com 50 segundos de jogo. Não adianta o Grêmio botar pressão no árbitro pelo que aconteceu no jogo passado para influenciar nesse agora. Não posso deixar isso prejudicar a minha equipe”, falou Maicon.

Com o resultado, o Vasco ficou com 23 pontos e estacionou na 13ª colocação. A equipe de Renato Paiva volta a campo nesta quarta-feira, em Goiânia, onde encara o Atlético Goianiense. Contudo, será pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

