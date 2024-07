Rafael Paiva culpa gramado por derrota do Vasco: ‘Jogo atípico’

“Sobre as trocas, era um jogo que a gente tinha trabalhado para jogar e construir, mas se transformou em algo de bola longa e segunda bola. O Grêmio ganhou a maioria das segundas bolas, o 1×1 do Soteldo estava nos machucando um pouco. Fomos para três zagueiros para tentar melhor as rebatidas e ter alas. Acho que tivemos um pouco mais de controle, mas logo na sequência levamos o gol. O Maicon sentiu um desconforto na posterior, acho que é o acúmulo dos jogos, então também não queremos passar nenhum risco com ele”, finalizou.

Com o resultado, o Vasco ficou com 23 pontos e estacionou na 13ª colocação. A equipe de Renato Paiva volta a campo nesta quarta-feira, em Goiânia, onde encara o Atlético Goianiense. Contudo, a partida será válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

