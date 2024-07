Renato defende arbitragem e ressalta espírito de luta do Grêmio

O Grêmio conseguiu sair da zona de rebaixamento após bater o Vasco por 1 a 0 neste domingo (28), na Arena Condá, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, antes de falar do triunfo, o técnico Renato Gaúcho decidiu rebater as reclamações dos cariocas sobre a arbitragem.

Depois do empate com o Corinthians, no meio da semana passada, jogadores e dirigentes do Grêmio fizeram fortes críticas à arbitragem por conta de um pênalti marca para o Timão. Após a partida, o atacante Vegetti e o diretor Marcelo Santana disseram que as reclamações dos gaúchos sobre a partida influenciaram em algumas decisões do juiz Paulo César Zanovelli.

“É fácil falar que o Grêmio gritou. Então vamos ser prejudicados e ficar calados? A reclamação do Vasco por causa de um minuto. No primeiro turno, quando o zagueiro encaixou a bola no braço, ninguém reclamou de nada. Na hora que tem que reclamar, a gente reclama. Não posso ficar calado depois do que aconteceu quarta-feira”, disse Renato Gaúcho.

Renato elogia entrega do Grêmio em meio à campo deplorável em Chapecó

Além disso, Renato elogiou a luta dos jogadores gremistas em meio à condição péssima do gramado na Arena Condá. Uma chuva forte momentos antes da bola rolar causou muitas poças d’água no estádio e deixou o campo em um estado deplorável e cheio de lama. Diante de tanta dificuldade, o treinador ressaltou a entrega de seus atletas.

“Hoje foi mais do que nunca uma partida de entrega, garra, vontade, de um time que quer sair dessa situação, voltar a vencer alguns jogos seguidos. Infelizmente choveu e prejudicou o espetáculo. Se formaram poças de água no campo. Mas não tirou o brio do meu time. Fizemos nossa parte, independentemente da posição, o lugar do Grêmio não é esse. Sempre falei que o Grêmio ia sair. Vamos trabalhar para não voltar. Importante é que estamos em uma crescente muito boa”, finalizou.

Agora, o Imortal volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 21h30, para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena. Contudo, a partida será válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

