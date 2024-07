O dia do Brasil nos Jogos Olímpicos (28/7): Primeiras medalhas e show de Rebeca

Brasil perde no futebol. Rayssa ganha uma das três medalhas do Brasil neste domingo. Rebeca arrasa nas eliminatórias da ginástica - (crédito: Fotos: Ben Stanstall / Kirill Kudryavtsev e Loic Venance/ AFP via GettyImages)

Após passar em branco no quadro de medalhas no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, o Brasil foi três vezes ao pódio neste domingo, 28/7. Uma prata no judô masculino com William Lima e dois bronzes: um no judô feminino com Larissa Pimenta e outro no skate street feminino, com Rayssa Leal. E por muito pouco Ana Sátila não levou medalha na canoagem: ficou em quarto lugar.

O dia dos Jogos Olímpicos teve outras alegrias, com Bia Haddad avançando no tênis, vitórias no vôlei de praia e um show na ginástica feminina. A equipe brasileira avançou à final por equipes com a quarta melhor pontuação e a estrela Rebeca Andrade garantiu finais no solo, na trave e no salto. Quase garantiu presença em 100% das finais, já que ficou em 10º nas barras (apenas as oito primeiras avançaram). E Julia Soares também conseguiu vaga na final da trave.

JUDÔ – 2 medalhas nos Jogos

Willian Lima é Prata! – Judoca da categoria até 66kg venceu todas as lutas até a final, quando encarou o atual campeão, o japonês Abe Fume, e perdeu ao levar dois wazaris (igual a um ippon) do agora bicampeão olímpico. Desde 2000 um judoca brasileiro não chegava a uma final do masculino.

Larissa Pimenta é bronze – A brasileira da categoria até 48kg começou vencendo suas lutas, mas caiu para a francesa Amandine Buchard nas quartas. Na repescagem, avançou e levou o bronze batendo a italiana Odette Giuffrida.

SKATE – 1 medalha

Rayssa Leal é bronze – Cotada para o ouro, Rayssa foi irregular tanto na etapa classificatória quanto na final nos dois circuitos. Mas, nas manobras, brilhou. Arrancou a melhor nota na classificatória para ir à final. Na decisão, estava em quinto até a última chance na manobra final. Mas encaixou uma de alta dificuldade e conseguiu o bronze, pois parecia improvável naquela altura. O Japão ficou com ouro e prata.

CANOAGEM – 4º LUGAR

Ana Sátila chegou em quarto lugar para a final da canoagem Slalom. Ela fez ótimo percurso e estava em terceiro até ser superada pela penúltima concorrente. Bateu na trave. Mas ela ainda competirá em outras variantes da canoagem. Olho nela.

GINÁSTICA FEMININA

Brasil na final por equipes, individual, solo, salto e trave – Como era esperado, Rebeca Andrade se saiu muito bem na disputa por equipes e garantiu presença nas finais de individual, solo, salto e trave. E quase conseguiu nas barras assimétricas, pois ficou em décimo (entram as oito primeiras). Ela mandou bem demais, mas suas companheiras também fizeram bonito. Flavinha Saraiva garantiu presença na final individual e Julia Soares está na final da trave. Estas três, juntamente com Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, garantiram vaga na final por equipes. Assim, Rebeca tem chance de beliscar cinco medalhas.

Brasil mandando bem nos Jogos

No tênis, Bia Haddad fez 2 sets a 1 na francesa Varvara Gragheca (6-4, 4-6 e 6-0). Já no vôlei de praia feminino, Carol e Bárbara venceram rivais japonesas; já Ana Patrícia e Duda bateram a dupla egípcia. No tênis de mesa, Hugo Calderano estreou batendo o cubano Andy Pereira, 4 a 0, passando para a segunda fase. Na natação, destaque para Mafê Costa, que caiu apenas na semifinal dos 200m livre.

Mas o futebol feminino….

A sorte não sorriu para o Brasil, neste domingo (28/7), contra o Japão, pela segunda rodada do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Afinal, no Parc des Princes, o time fazia bom jogo e vencia por 1 a 0, gol de Jhennifer, até os 47 da etapa final. Contudo, cedeu a virada. Tanikawa, que entrou aos 35 da etapa final, foi a heroína nipônica. Fez a jogada do pênalti que Kumagai cobrou e empatou aos 47; aos 51, fez um golaço de cobertura. No Brasil, destaque para Lorena, com ótimas defesas, incluindo um pênalti no primeiro tempo. Mas a zagueira Rafaelle sai como vilã, pelo erro duplo no lance do gol da virada.

O Brasil tem três pontos, assim como o Japão. A Espanha, campeã mundial, venceu a Nigéria por 1 a o e lidera com seis pontos e já está nas quartas. Na última rodada, o Brasil encara a Espanha. Um empate deve garantir vaga às quartas.

Outra seleção que perdeu foi a do handebol feminino. No Grupo B, derrota para a Hungria por duríssimo 25 a 24. Mas as brasileiras seguem com chances de classificação.

Quadro de Medalhas após as competições de 28/7

1º – Japão – (4 ouros) (2 pratas) (1 bronze) – 7 medalhas

2º – Austrália – (4 ouros) (6 bronzes) – 10 medalhas

3º – Estados Unidos – (3 ouros) (6 pratas) (3 bronzes) – 12 medalhas

4º – França – (3 ouros) (3 pratas) (2 bronzes) – 7 medalhas

14º – Brasil – (1 Prata) (2 Bronzes) – 3 medalhas

