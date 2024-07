Brasil joga leve e vence Quênia com vantagem na estreia em Paris

Sem drama, o Brasil deu o primeiro passo na busca por pódio no vôlei feminino olímpico. Em uma Arena Paris Sud 1 lotada por brasileiros, a Seleção esbanjou concentração e se impôs diante de um frágil Quênia para ganhar a primeira na nova edição dos Jogos: 3 sets a 0, com parciais elásticas de 25/14, 25/13 e 25/12. O importante domínio diante de um adversário de menor nível técnico serviu para acabar com qualquer pressão da estreia na caminhada por medalha e fortalecer para a sequência da disputa.

Tranquilidade é a palavra para definir o confronto. Com nítidas limitações técnicas, a equipe de Quênia apostava na vontade de salvar cada bola para tirar as brasileiras do rumo. A troca de pontos, porém, ocorreu apenas no início dos dois primeiros sets. Depois, o Brasil embalou sem dificuldades e manteve o nível de concentração para confirmar a boa estreia. Rosamaria (13), Ana Carolina (13) e Thaísa (11) foram as maiores pontuadoras tupiniquins na largada olímpica. Na quinta-feira (1/º8), às 8h, o time terá pela frente o Japão.

Como foi o jogo

No primeiro set, o Brasil colocou em quadra todo o entrosamento recente da disputa da Liga das Nações. Com Rosamaria, Thaisa, Carol e Ana Cristina afiadas, o time tupiniquim não teve dificuldades de abrir vantagem. Nem mesmo a animação nítida do Quênia atrapalhou a caminhada. Derrubando bolas na quadra rival em sequência, a equipe verde e amarela fechou o set em 25/14.

O cenário de foco total na primeira partida olímpica se repetiu na segunda parcial. A equipe queniana buscou forçar equilíbrio, mas o Brasil manteve a postura de concentração, apesar de protagonizar alguns erros de ataques forçados. Os deslizes, no entanto, não comprometeram em nenhum momento, a ponto de o placar final ter sido ainda mais elástico: 25/13.

Com as largas vantagens construídas e as principais jogadoras do time, como Rosamaria, Thaísa e Ana Carolina, mantendo o nível de atuação na Arena Paris Sud 1, a Seleção Brasileira teve caminhada ainda mais tranquila no terceiro set. Com Quênia menos incisiva na correria para tentar salvar os ataques verde amarelos, a equipe tupiniquim acelerou o ritmo para finalizar o jogo de estreia em mais um 25/12.

