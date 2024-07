Flamengo à beira do precipício

O Flamengo cumpriu a obrigação de derrotar – por 2 a 0 – o frágil Atlético Goianiense, lanterna do Brasileiro, que briga apenas para escapar do rebaixamento para a Série B. Vejam bem: o Dragão dificilmente escapará da queda. E incomodou bastante. Ah… mas o Flamengo é líder, dirão muitos. Sim. Mas contou com resultados imprevisíveis no sábado e não mostrou futebol à altura de orçamento, torcida e elenco que possui.

Acredite: o Flamengo já não tem tempo para demitir a CT antes da maratona de desafios, que incluem três jogos contra o Palmeiras, São Paulo, no Morumbi, Botafogo, e Bolivar, com decisão na altitude de La Paz. Caso a CT da Nasa continue na Gávea, o ano do futebol do clube terminará em agosto. Não há nenhuma dúvida disso. A propósito, não adianta falar ou escrever, pois não haverá mudança no roteiro. É extremamente cansativo repetir o que está evidente. Logo, ficamos por aqui. Difícil será comentar compromissos sem importância ao longo de pelo menos três meses.

Flamengo aguarda o sobrenatural

Como acontece habitualmente, o torcedor fica aguardando que algum fenômeno sobrenatural determine a vitória, mas a coisa, desta vez, ocorreu com simplicidade. Após 20 minutos de marasmo, Arrascaeta cruzou para Pedro escorar de primeira e abrir o placar: 1 a 0. A equipe visitante não conseguia cruzar o círculo central, pois Tite – hoje vestido de almoço de domingo em churrascaria – exigia a pressão sobre os goianos, mas na única vez que conseguiu chegar à área, aos 39, quase empatou. Até surgiram pelo menos mais duas oportunidades do Flamengo, mas a costura é tanta que ninguém conclui com precisão. No fim da etapa inicial, o time parou, o Atlético aumentou o ritmo, e obrigou Matheus Cunha a realizar duas boas defesas.

Pois mal começou o segundo tempo e Shaylon cabeceou forte para nova intervenção do goleiro. Simples: Vagner Mancini alertou os comandados que basta atacar o Flamengo para ser feliz. O lanterna do Brasileiro domina a partida diante de 62 mil pessoas. Há sempre a impressão de que o adversário vai marcar a qualquer momento. Aos 15 minutos, em ataque esporádico, Ayrton Lucas rola para Arrascaeta, que acerta o canto direito de Pedro Rangel: 2 a 0.

O Atlético sentiu que havia deixado escapar o seu melhor momento e pareceu conformado com o placar. Os professores iniciaram as mudanças e restava administrar o resultado. Pois agora lá vem a maratona que encerrará a temporada. Aí os “çábios” vão descobrir que a CT da Nasa era mentira…

