Time Brasília: saiba como foi o dia dos atletas do DF na Olimpíada de Paris

O skatista Felipe Gustavo criado no Guará entrou em cena nesta segunda-feira (29/7) pelas baterias do street - (crédito: Abelardo Mendes Jr./CB)

Em dia destacado por tropeço na representação brasiliense nos Jogos Olímpicos de Paris. Felipe Gustavo foi o único dos nove atletas da capital federal em ação nesta segunda-feira (29/7) e a presença do skatista nas pistas não marcada por pontos tão positivos. Porém, apesar de não estarem em disputa, os outros candangos não deixaram os treinos de lado e o Correio mostra como foi o dia destes atletas.

Nsta segunda-feira aconteceu a disputa das fases classificatória e final do skate street masculino (remarcado devido as chuvas). Devido a competição da modalidade, o destaque brasiliense do dia ficou por conta de Felipe Gustavo. Mas a participação do atleta do Guará foi interrompida antes do esperado.

Na tentativa de classificação para a final, Felipe não conseguiu ficar entre os oito primeiros. Nas duas voltas de 45 segundos e cinco chances de manobras, ficou na 11ª colocação com nota 157,89. Nas redes sociais o skatista demonstrou gratidão pela torcida e destacou o apoio da esposa, Camilla Gustavo, durante a trajetória.

A presença brasiliense virá com força nos tatames nesta terça-feira (30/7). Ketleyn Quadros (-63kg) e Guilherme Schmidt (-81kg) tiveram a segunda-feira para se prepararem para buscar mais um pódio no judô e tentar o primeiro ouro para o Brasil no esporte, nesta edição. Em ritmo de aquecimento, a Confederação Brasileira de Judô compartilhou nas redes sociais vídeos dos dois interagindo e chamando convocando a torcida para os duelos.

A fase preliminar do judô feminino é partir das 5h e as finais a partir das 11h. Já o masculino começa a partir das 10h e etapa de decisão será às 16h.

Pouco ativo nas redes sociais, Gui Santos compartilhou uma foto do jogo contra a França, no último sábado, 24h antes do confronto contra a Alemanha. O jogador brasiliense estará em quadra nesta terça-feira pelo time de Basquete do Brasil passou a segunda-feira realizando o treino final antes do duelo.

A atleta do handebol Kelly Rosa, por outro lado,

A equipe de atletismo teve o dia destinado a treinamento. Os brasilienses Caio Bonfim e Gabriela Muniz estão a três dias da estreia da nos Jogos de Paris. Por meio dos stories do Instagram a Confederação Brasileira de Atletismo compartilhou os treinos no estádio de futebol, Stade de France.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Esta segunda-feira foi dia de trânsito da Seleção Feminina de Futebol. A atacante Gabi Portilho retornou, junto à equipe, a Bordeaux, a mais de 500km da capital francesa. A cidade é onde o time feminino fez a preparação pré-olímpica e fará o jogo final da fase de grupos contra a Espanha, na próxima quarta-feira (31/7).

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.