Yuri Alberto se aproxima de ano mais goleador na carreira

É verdade que Yuri Alberto não é uma unanimidade no Corinthians. Contudo, a desconfiança não apaga a boa temporada que o atacante vem fazendo no Parque São Jorge. Contra o Atlético-MG, na derrota por 2 a 1 no domingo (28), na Arena MRV, pelo Brasileiro, o camisa 9 marcou pelo segundo jogo seguido e chegou a 16 gols em 37 partidas em 2024.

Assim, ele está a apenas três gols de igualar 2021 seu ano mais goleador. Nesta temporada, ele marcou 19 vezes em 55 embates com a camisa do Internacional. Além disso, Yuri Alberto tem a média de 0,43 gols por jogo, a melhor dele em toda a sua carreira.

Contudo, mesmo com números tão bons e vivendo momento especial na carreira, ele ainda segue recebendo algumas críticas da torcida. Muito por conta das grandes quantidades de chances perdidas nas últimas partidas. Após o duelo contra o Galo, Ramón Diaz fez questão de sair em defesa do centroavante.

“Quando eu jogava, gostava que o treinador me desse confiança, trabalhasse a mobilidade, ensinasse o que a equipe precisava taticamente. Foi incrível, Garro, Yuri e Romero jogaram com uma intensidade, uma disciplina tática incrível, que poucas vezes se vê com atacantes. Vou seguir dando confiança, ainda que as pessoas e os jornalistas o questionem. Esse é o grupo que temos, vamos seguir apojando, dando confiança”, disse o treinador.

Com Yuri Alberto como titular, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (31),às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

