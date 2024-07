Palmeiras deve ter Murilo de volta contra o Flamengo. Estêvão é dúvida

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Abel Ferreira espera poder contar com força máxima e, para isso, deseja ter o retorno do zagueiro Murilo.

O defensor evoluiu no tratamento do seu entorse no tornozelo direito e iniciou sua transição física. Assim, existe uma expectativa que ele tenha condições de atuar contra o Flamengo. Na reapresentação do elenco no domingo (28), ele participou da primeira parte do treino junto aos companheiros, mas depois saiu para fazer uma atividade supervisionada.

Em contrapartida, Estêvão sentiu fores dores no tornozelo esquerdo na derrota para o Vitória, precisou ser substituído e preocupa. O Palmeiras informou que ele cumpriu normalmente o cronograma de trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Contudo, sua participação no duelo no Maracanã vai depender de exames complementares.

Estêvão havia acabado de se recuperar de uma entorse no mesmo tornozelo. Abel Ferreira deve saber se poderá contar com sua joia ou não nos próximos dias. Contudo, também existe a possibilidade de preservar o atleta para o duelo de volta, já que não estará 100%. Caso não jogue, Dudu deve começar a partida. Mayke, em fase final de recuperação, também deve voltar contra o Flamengo.

Palmeiras pode ter mudanças

O Verdão fará mais dois treinos antes de viajar para o Rio de Janeiro. Até la, Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular, após sair muito irritado do embate contra o Vitória, onde o Palmeiras perdeu por 2 a 0, no Allianz Parque.

