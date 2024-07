Com Endrick, Real Madrid chega aos Estados Unidos para pré-temporada

Endrick com o elenco do Real Madrid no início da pré-temporada - (crédito: - Foto: Pedro Castillo/Real Madrid)

O Real Madrid desembarcou nos Estados Unidos para uma série de amistosos de pré-temporada. Assim, a chegada do elenco merengue em solo norte-americano aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Chicago. Por lá, irá enfrentar Milan, Barcelona e Chelsea.

Entre os jogadores que viajaram, está o brasileiro Endrick, que se apresentou ao clube espanhol no último sábado (27). Ele participou de um treinamento no CT de Valdebebas e está à disposição do técnico Carlo Ancelotti. De acordo com o diário “Marca”, torcedores gritaram o nome do atacante na porta do hotel onde o Real ficará em Chicago.

Parte do elenco viajou diretamente da Espanha para os Estados Unidos, em um voo de cerca de 10 horas. Dessa forma, os outros jogadores decidiram se apresentar diretamente no país da turnê de pré-temporada logo após curtir férias em cidades do país.

O Real Madrid inicia a série de amistosos na próxima quarta-feira (31), quando enfrenta o Milan, em Chicago. No dia 3, o adversário será o Barcelona, em Nova Jersey, ao lado de Nova York. Além disso, a equipe pega o Chelsea no dia 6, em Charlotte.

O time merengue inicia a temporada 2024/25 oficialmente, na Supercopa da Europa, diante da Atalanta, no dia 14 de agosto. O Campeonato Espanhol começa quatro dias depois, contra o Mallorca.