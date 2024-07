Galoppo vai de contratação mais cara para moeda de troca no São Paulo

Contratação mais cara da história do São Paulo, o meia Galoppo acabou virando moeda de troca nos últimos dias. O Tricolor tenta a contratação do meia argentino Pol Fernández, titular do Boca Juniors, e pode envolver o atleta, que interessa aos Xeneizes, na negociação. O Soberano prioriza a chegada de um volante nesta janela de transferência.

A imprensa argentina trouxe que o Boca Juniors poderia oferecer 3 milhões de dólares (quase R$ 17 milhões) para comprar 50% dos direitos do jogador. O Rosario Central é outro interessado em Galoppo e pode fazer uma oferta maior: 3,5 milhões de dólares (quase R$ 20 milhões) por metade dos direitos.

Contudo, Galoppo não teria interesse em voltar para a Argentina. O desejo do jogador era trocar o São Paulo por um clube da Europa, mas ele nunca conseguiu se firmar no clube paulista. Contudo, o meia entende que um retorno ao Boca Juniors pode colocá-lo novamente na vitrine do Velho Continente.

Assim, mesmo sem a intenção de sair, Galoppo pode virar moeda de troca no São Paulo. O Tricolor quer Fernández, a pedido de Luis Zubeldía. O acordo pode ser facilitado se envolver o meia, mas o clube brasileiro vai tentar a contratação do volante, mesmo se o seu atleta não for envolvido nas negociações.

A passagem de Galoppo no São Paulo

Galoppo foi contratado em julho de 2022 depois de se destacar no Banfield aos 23 anos. O Tricolor desembolsou R$ 32 milhões e o argentino se tornou a contratação mais cara da história. Mas nunca conseguiu se firmar.

Galoppo chegou com grande expectativa, mas ainda não brilhou com a camisa do clube. O maior destaque foi no Paulistão do ano passado, quando terminou como artilheiro. Contudo, nas quartas de final, contra o Água Santa, o atleta rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e ficou o restante da temporada fora. Em 2024, entrou em campo 25 vezes, 11 delas como titular, e fez um gol.

