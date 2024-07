Augusto Melo presta depoimento em BH após denúncia de agressão

Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi levado à Polícia Civil de Minas Gerais, na Arena MRV, neste domingo (28), para prestar depoimento sobre uma possível agressão do mandatário em cima de um torcedor do Cruzeiro, há três semanas atrás. O dirigente estava em Belo Horizonte, onde acompanhou a derrota do Timão para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

A Polícia, aliás, sabia da presença de Augusto Melo em Minas Gerais e utilizou esta estratégia para conduzir o dirigente para a delegacia. O presidente vem sendo denunciado por lesão corporal.

Augusto Melo ficou na delegacia por cerca de 40 minutos onde prestou depoimento. Além disso, passou por uma audiência com o juiz de plantão e a promotoria do Ministério Público. O mandatário estava acompanhado do diretor jurídico do Corinthians e acabou liberado após a audiência. Contudo, a decisão ainda não foi anunciada.

A polêmica envolvendo Augusto Melo

Um torcedor do Cruzeiro, reconhecido como João Daniel, afirmou que levou um soco na cara de Augusto Melo no intervalo da partida entre Cruzeiro e Corinthians. Aliás, o adepto foi até a delegacia do estádio após o jogo para registrar um boletim de ocorrência. Por outro lado, o Timão emitiu um posicionamento a respeito da suposta agressão e alegou que o mandatário alvinegro foi hostilizado no local.

“Meu nome é João Daniel, tenho 40 anos, frequento o Mineirão desde os 4, 5 anos. Estava no camarote com o meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco para ele nos bares, quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar”, contou o torcedor.

“Eles estavam passando quando a nossa torcida começou a zoar, eu entrei na brincadeira. Disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar (região próxima ao olho). Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele”, complementou.

