Conselheiros do Flamengo votam primeiro passo pelo estádio nesta segunda-feira

Conselheiros do Flamengo se reunirão na Gávea, sede do clube, nesta segunda-feira (29) para primeira votação em relação ao estádio no Gasômetro. O pleito vai avaliar os termos decisivos para entrada do Rubro-Negro no leilão, que ocorrerá no dia 31 de julho, para adquirir a área que estava sob administração da Caixa Econômica Federal.

A reunião está marcada para as 19h no Ginásio Hélio Maurício na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro. Há, no entanto, um temor entre correntes que o gasto do Flamengo supere os R$ 138 milhões estabelecidos como lance mínimo. Em meio a isso, caso o Conselho Deliberativo aprove a proposta inicial, o Rubro-Negro avançará para o segundo passo rumo à compra do terreno.

Preocupação no Flamengo

Sócios se reuniram no dia 19 de julho para votação referente ao leilão do terreno do Gasômetro, que terá o Flamengo como único participante. Contudo, um trecho da convocação preocupou os associados durante o encontro.

“O Presidente do Clube de Regatas do Flamengo solicitou que seja deliberado pelo plenário deste Conselho a seguinte proposição:

‘Autorizar o FLAMENGO a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação, de acordo com o prudente arbítrio do Presidente e de sua equipe, a fim de que o FLAMENGO possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira’, devidamente acompanhado dos Pareceres das Comissões Permanentes de Finanças, Jurídica e de Marketing do Conselho Deliberativo e do Parecer do Conselho Fiscal”.

Em suma, a solicitação de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, pode resultar em um investimento superior aos R$ 138 milhões estabelecidos em lance mínimo. Esse ponto trouxe preocupação aos associados para votação desta segunda-feira (29).

Organizadas vão à Gávea

As Organizadas do Flamengo se uniram para convocar torcedores do clube para uma mobilização na Gávea nesta segunda-feira (29). O encontro tem como objetivo impulsionar a compra do terreno do futuro estádio próprio, no Centro do Rio de Janeiro.

