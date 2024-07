Real Madrid presenteia Mbappé com carro de mais de R$ 1 milhão; veja fotos

A luxuosa coleção de carros de Kylian Mbappé aumentou nos últimos dias. Isso porque o Real Madrid cedeu um i7 da BMW para o novo astro do clube colocar na garagem e se sentir mais em casa na Espanha. O modelo, avaliado em mais de R$ 1,3 milhão, é o mesmo usado por Florentino Pérez, presidente merengue.

Apesar de ostentar uma coleção de respeito em sua garagem, Mbappé não detém carteira de motorista e, portanto, não pode dirigir. O atacante já poderia ter tirado o documento há seis anos, mas utilizava motorista particular na França – cedido pelo PSG – e nunca teve a CNH como prioridade.

“Para muita gente isso serve como obrigação, mas, para mim, nunca foi prioridade”, disse o craque.

Real Madrid presenteia Mbappé com BMW

Kylian recebeu o i7 M70 xDrive da BMW como presente da parceria da marca com o Real Madrid. Estimado em R$ 1.321.950 milhão, o modelo entregue a Mbappé não figura entre os mais caros e mais potentes da empresa. Apesar disso, se destaca entre os luxuosos.

“O i7 M70 xDrive, a versão que ficou para a estrela francesa, não é propriamente o modelo mais caro nem o mais potente da BMW, méritos que agora cabem ao SUV híbrido plug-in XM Red Label. Mas é o modelo mais luxuoso e representante”, explicou o diário espanhol.

O veículo possui autonomia totalmente elétrica de 479 km e uma potência de 544 cavalos, com capacidade de atingir 100 km/h em 4,7 segundos. Além disso, o carro dispõe de “ambiente lounge de luxo no interior” e “experiência de cinema com Tela de Teatro” para os passageiros.

O carro faz conexão com o ‘My BMW App’ e pode, por exemplo, abrir e fechar as portas via smartphone. Ou seja, a porta do condutor abre automaticamente assim que o celular com ‘chave digital BMW Plus’ se aproxima do veículo. Para fechar, basta pressionar o pedal do freio.

