Marcos Antônio é registrado no BID e pode estrear pelo São Paulo

O volante Marcos Antônio está registrado no BID e pode fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. O jogador já vem treinando com o restante dos companheiros há alguns dias e agora deve estar na lista de relacionados para o duelo contra o Goiás, nesta terça-feira (30), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Contudo, ainda não se sabe se ele será titular. Isso porque , o volante não entra em campo desde 24 de abril, quando jogou pelo PAOK na Liga Grega. Desde então, vem cuidando de sua forma por conta própria. Além disso, ele ainda precisa se adaptar ao esquema tático de Luis Zubeldía.

Marcos Antônio chegou para suprir a “saída” de Alisson, que passou por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em 2025 pelo São Paulo. Dessa forma, os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla são as atuais opções para o setor e, por conta do desgaste, existe a tendência que um deles seja poupado em breve.

Marcos Antônio tem 24 anos e disputou a última temporada pelo PAOK, da Grécia, emprestado pela Lazio. Ao todo, foram 17 jogos pelo clube grego em 2023/24 e três gols marcados.

Cria do Athletico, o brasileiro tem contrato com a Lazio até junho de 2027 e acumula passagens por mais dois clubes europeus: o Estoril, de Portugal, e o Shakhtar, da Ucrânia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.