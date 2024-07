Comentarista esportivo se manifesta após demissão por comentários sexistas em Olimpíadas

A participação de Bob Wallard, comentarista esportivo da EuroSport, na transmissão das Olimpíadas de Paris culminou em sua própria demissão. O comunicador expressou comentários sexistas contra equipe de natação australiana após o revezamento 4×100 metros livre feminino e acabou desligado da emissora. No domingo (28), um dia depois do ocorrido, o jornalista disse que não pretendia “menosprezar ninguém”.

A acusação contra Wallard aconteceu após o comentarista afirmar que as nadadoras estavam demorando para subir ao pódio porque ”estavam terminando de se maquiar”. As australianas conquistaram o ouro no revezamento 4×100 metros livres feminino, no último sábado (27).

Demissão de Bob Wallard

Conforme mencionado, Wallard fez o comentário sexista após a definição do revezamento 4×100 metros livres da natação. Ouro na prova, as nadadoras Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma Mckeon e Meg Harri demoraram para se apresentar ao pódio, e o jornalista declarou:

“Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são… Andam por aí, se maquiando…”, disse Wallard.

A fala repercutiu mundialmente nas redes sociais, e a EuroSport, emissora da Warner Bross na Europa, optou por demiti-lo. Após a decisão, o perfil do canal se manifestou oficialmente sobre o desligamento.

“Durante um evento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentarista Bob Wallard fez um comentário inapropriado. Para esse fim, acabou removido da nossa lista com efeito imediato”, dizia um trecho do comunicado.

Comentarista se manifesta

Wallard também se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais. O comentarista se desculpou indiretamente com as nadadoras e disse que não teve intenção de ofender ninguém com o comentário.

“Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento estilo livre australiano no sábado causaram alguma ofensa. Nunca foi minha intenção conversar ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do esporte feminino. Sentirei muita falta da equipe da Eurosport e desejo a eles tudo de bom para o resto das Olimpíadas”, disse ele.

O comentarista também trabalha como locutor e estava narrando a prova em questão. O profissional tem vasta experiência em Jogos Olímpicos, principalmente em competições aquáticas, e atua no meio esportivo há 40 anos.

