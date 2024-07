Rafael Paiva revela desconforto na coxa de Maicon, do Vasco

O zagueiro Maicon, substituído durante a derrota do Vasco para o Grêmio, no último domingo (28), será reavaliado ainda nesta segunda-feira (29) após sentir um desconforto na coxa direita. O próprio interino cruz-maltino, Rafael Paiva, revelou o problema do defensor, que saiu aos 26′ da etapa final do jogo em questão.

Perguntado sobre as mudanças efetuadas durante a partida, Paiva explicou a saída de Maicon, revelando o desconforto do jogador. Para o técnico, a sequência pesada de jogos. Afinal, ele atuou 90 minutos em 14 dos últimos 17 compromissos do Vasco na temporada.

“Sobre as trocas, era um jogo que a gente tinha trabalhado para jogar e construir, mas se transformou em algo de bola longa e segunda bola. O Grêmio ganhou a maioria das segundas bolas, o um para um do Soteldo estava nos machucando um pouco. Fomos para três zagueiros para tentar melhor as rebatidas e ter alas. Acho que tivemos um pouco mais de controle, mas logo na sequência levamos o gol. O Maicon sentiu um desconforto na posterior, acho que é o acúmulo dos jogos, então também não queremos passar nenhum risco com ele”, revelou.

Dessa forma, a participação de Maicon nesta quarta-feira (31), em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, não é certeza. Segundo o “Atenção, Vascaínos”, o zagueiro passará por exames para descobrir se há lesão na coxa. O Vasco enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 21h30 (de Brasília).

