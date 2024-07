Flamengo terá votação para licenciamento da ‘Flabet’. Entenda!

O Conselho Deliberativo do Flamengo, que nesta segunda-feira (29) votará pela entrada do clube carioca no leilão pelo terreno Gasômetro, terá, em breve, uma nova pauta para debater. Afinal, o departamento de marketing encaminhou aos conselheiros a ideia de licenciar uma “bet” (casa de apostas) rubro-negra. Trata-se da “Flabet”.

A tendência é que a votação aconteça dentro dos próximos dez dias.

Segundo o “Ge”, a Flabet será conduzida pela “Pixbet”, empresa que tem contrato de patrocínio (master) com o Flamengo até o fim de 2027. Apesar de mencionar o nome do Rubro-Negro, ela também contará com jogos de todos os times, e não trabalhará apenas com o futebol.

Números

Caso o Conselho aprove o licenciamento, o Flamengo receberá os seguintes valores: R$ 10 milhões em 2024, R$ 22,5 milhões em 2025 e R$ 25 milhões em 2026 e 2027 cada. Ou seja, R$ 82,5 milhões já estarão garantidos. Além disso, o clube pode arrecadar novas cifras, dependendo do faturamento bruto das apostas.

