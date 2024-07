Yamal e Nico Willians curtem férias juntos e ‘lideram dança’ em Marbella

Lamine Yamal e Nico Willians aproveitaram as férias para mostrar que o entrosamento da dupla vai além das quatro linhas. As joias da Espanha estão curtindo a vida em Marbella, cidade no sul do país, e inclusive usando os pés para arriscar alguns ‘passinhos’ de dança em boates do local.

Um vídeo da dupla espanhola viralizou nas redes sociais na noite do último domingo (28). Acompanhados por outros jovens, Yamal e Willians lideram passes de dança em cima de uma espécie de balcão da boate em Marbella. No registro capturado pelo Outlet Area, inclusive, é possível notar a euforia das pessoas envolvidas no momento proporcionado pela dupla.

The summer when you won the Euros and went partying in Marbella. pic.twitter.com/Cx3m6bZH5a — Football España (@footballespana_) July 28, 2024

Yamal e Willians em Marbella

A mídia espanhola está atenta a cada passe dos craques da nova geração do futebol nacional. Não à toa, há pelo menos um registro de cada passeio de Yamal e Willians por Marbella – desde vídeos na boate aos encontros em piscinas e praias pelo local.

Em um dos registros divulgados pela imprensa local, é possível notar a dupla aproveitando o dia de sol ao lado de garotas em uma piscina. Yamal aparece com boné preto para trás, enquanto Willians usa um chapéu cobrindo parte do rosto.

Lamine Yamal e Nico Williams juntos curtindo as férias em Marbella. ????: Divulgação pic.twitter.com/lVZT3Jd856 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 28, 2024

Eurocopa 2024

O título da Espanha na Eurocopa 2024 passou muito pelo entrosamento de Lamine e Nico dentro de campo. Além do talento indiscutível, a dupla também representa o simbolismo de um país transformado nas últimas décadas pela imigração. Ambos vêm de famílias de imigrantes da África.

“Eles são um motivo de orgulho para Espanha e revelam um paradigma positivo da nova Espanha. São dois jovens espanhóis com uma história familiar de esforço e dificuldade. Dois modelos de humildade e talento”, disse o professor Moisés Ruiz, especialista em comunicação da Universidade Europeia, à BBC.

Recentemente, Nicholas Willians Arthuer comentou com orgulho sobre sua ancestralidade. O jovem disse que trabalha incessantemente para dar felicidade aos pais.

“Sempre apreciarei o que meu pai e minha mãe fizeram por nós: eles são lutadores, nos ensinaram respeito e trabalho duro todos os dias, mesmo quando ninguém dá nada. A verdade é que tenho muito orgulho de tê-los como pais e procuro fazer todo o possível para que se sintam orgulhosos de me ter como filho”, disse.

No início do mês, a Espanha superou a Inglaterra por 2 a 1 e sagrou-se campeã da Eurocopa 2024. Com o feito, a seleção espanhola tornou-se a maior campeã do torneio continental, com quatro conquistas no total.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.