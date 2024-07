Coritiba anuncia Gabriel Lima, ex-Cruzeiro, como novo CEO da SAF

O Coritiba anunciou, nesta segunda-feira (29), Gabriel Lima como seu novo CEO da SAF. Assim, o profissional, formado em Administração e com passagem pelo Cruzeiro, chega ao clube para o lugar de Carlos Amodeo, que deixou o clube em julho e acertou com o Vasco.

Nos últimos dez anos de sua carreira, ele atuou como CEO do Cruzeiro e da Octagon Brasil, além de diretor geral de negócios do Real Valladolid (Espanha). Em sua gestão na equipe mineira, foi o homem de confiança de Ronaldo e liderou a reestruturação organizacional e esportiva. Anteriormente, teve passagens por grandes empresas, como Accenture e Vale.

“O projeto atual do Coritiba é tido por todo mercado como um dos mais bem organizados e interessantes do Brasil. Me sinto desafiado e honrado por ser escolhido para participar de um trabalho que tem tudo para se tornar referência esportiva”, aponta o novo CEO.

Perfil e diretrizes

O Coxa acredita que o perfil do novo profissional esteja alinhado com as diretrizes do projeto Visão 2030. O futebol segue a cargo do head esportivo William Thomas. Desde que assumiu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, em maio passado, a Treecorp busca melhorias estruturais. Dentre elas, a reformulação do departamento médico.

O Coritiba anuncia Gabriel Lima como seu novo CEO. Gabriel é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal Fluminense com especialização em Finanças e possui vasta experiência em funções de liderança no mercado esportivo. Nos últimos 10 anos de sua carreira,… pic.twitter.com/qzjYnywfjG — Coritiba (@Coritiba) July 29, 2024

Neste ano, o time alviverde anunciou o retorno da Diadora. A marca italiana, que era a fornecedora de material esportivo durante a conquista da Série B, em 2007, apresentou a primeira coleção desde o retorno ao Alto da Glória.

Por fim, no momento, o Coritiba ocupa apenas a 13ª colocação da Série B, com 23 pontos, e busca reagir na competição para almejar o acesso. A diferença para o América-MG, atual quarto colocado, é de seis pontos, após 18 rodadas. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Botafogo-SP, dia 3, às 17h (de Brasília), no Santa Cruz.

