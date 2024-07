Estêvão tem lesão confirmada e preocupa o Palmeiras

O Palmeiras informou que o atacante Estêvão teve diagnosticado um novo entorse no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na derrota do Verdão para o Vitória por 2 a 0, no Allianz Parque, no último sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além disso, o Verdão não divulgou um prazo para o retorno do atacante. Contudo, é praticamente certo que ele não viaja para o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo duelo de ida da Copa do Brasil. Dudu deve seguir no time titular e substituir o camisa 41. O técnico Abel Ferreira já havia mostrado preocupação em perder sua joia.

“Preocupa. Sobretudo tivemos baixas no setor defensivo, ficamos com menos opções sem Murilo e Piquerez. Pena que isso aconteça. Futebol é assim, ele já tinha ficado fora e podíamos forçá-lo no último jogo com a intenção dele ter ritmo para o próximo jogo. Não sei qual é gravidade, mas é triste. Perder mais uma opção, já perdemos algumas e essa por ventura mais outra pela lesão”, disse Abel.

Estêvão ficou fora de dois jogos por entorses no mesmo tornozelo e joelho também esquerdo, no segundo tempo da derrota para o Botafogo. Contudo, como foi uma contusão leve, ele ficou apenas uma semana fora. Agora, o caso gera mais preocupação do que a lesão anterior.

Se de fato perder mais tempo em tratamento desta vez, ele também deve ficar fora do duelo de volta na semana seguinte. Além disso, o garoto fica em risco de perder o embate contra o Botafogo, pela Libertadores, nas próximas semanas.

