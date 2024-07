Corinthians tenta contratação do atacante Gonzalo Plata, do Al-Sadd

O Corinthians formalizou uma proposta para contratar o atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Qatar. A oferta seria de R$ 45 milhões para adquirir o jogador. Contudo, o clube qatari recusou a investida, já que pagou metade desse valor no ano passado para contar com o atleta na última temporada.

Além disso, o Al-Sadd não gostou das condições de pagamento propostas. O Timão tenta parcelar pois, mesmo tendo fechado novo patrocinador máster, enfrenta dificuldades de fluxo de caixa. Um pagamento à vista está sendo descartado neste momento pela diretoria do Corinthians.

Entretanto, mesmo com a primeira oferta recusada, o Corinthians segue monitorando Gonzalo Plata. Aliás, o equatoriano está na mira do Timão desde o começo do ano, que agora tenta acertar a contratação até o final desta janela de transferência. Um reforço para o setor ofensivo é visto como prioridade para Ramón Díaz, já que ele entende que o setor é o que mais precisa de peças neste momento.

A carreira do alvo do Corinthians

Gonzalo Plata foi revelado pelo Independiente del Valle e passou por Sporting, de Portugal, e Valladolid, da Espanha, antes de se transferir para o Qatar. O atacante tem 37 jogos e seis gols pela seleção do Equador. Além disso, acabou sendo titular na Copa do Mundo no país asiático. Contudo, ficou fora da última Copa América.

Se chegar, ele deve disputar posição com Romero, titular do setor no atual momento. Além de Plata, o Timão segue observando o mercado atrás de novas peças, mas o equatoriano é o plano A do clube.

