Pedro, do Flamengo, é o atual artilheiro no futebol mundial no ano

Pedro, atacante do Flamengo, tem o que comemorar: ele é o atual artilheiro do futebol mundial nesta temporada. O jogador já marcou 28 gols em jogos oficias neste ano pelo Rubro-negro e está isolado na artilharia, à frente de jogadores como Mbappé, Harry Kane e Haaland, maiores goleadores do mundo.

Os números são do SofascoreBrasil. Durante uma entrevista à FlaTV na tarde desta segunda-feira (29), o atacante surpreendeu-se com a informação. Disse, inclusive, que ficou sabendo sobre durante a conversa.

“Te falar que essa aí eu soube agora”, disse Pedro.

???? Pedro se isolou como maior artilheiro do mundo em toda a nossa base de dados em 2024! ???????? 28 – ???????? Pedro

27 – ???????? Wu Lei

26 – ???????? Akram Afif

25 – ???????? Kylian Mbappé

25 – ???????? Miguel Borja

25 – ???????? Viktor Gyökeres

24 – ???????? Martín Cauteruccio

23 – ???????????????????????????? Harry Kane

23 – ???????? Erling Haaland pic.twitter.com/qwlbbh7mQg — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) July 28, 2024



Depois de ver os números, o atacante disse, portanto, que fica muito feliz desse marco individual e que pretende aumentar este número no fim do ano.

”Pra mim é gratificante, claro que eu fico muito feliz de ver esses números, o quanto tem sido muito bom, mas só vale a pena mesmo quando tiver no final do ano, e gente estar com troféu que é o mais importante. Mas eu fico feliz individualmente tendo um ano desses, um ano que tem sido maravilhoso. Espero poder continuar até o final do ano para aumentar esses números, aumentar meus títulos aqui no Flamengo e é claro que eu vou querer cada dia mais estar representando todo o carinho que eu recebo da torcida, da nação. Então eu fico feliz por cada gol e por esses números que são incríveis”, comemorou.

Os 28 gols do atacante foram no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil. Alias, Pedro é o artilheiro isolado do Brasileirão com dez gols em 19 jogos. Em seguida, Lucero, do Fortaleza, com oito gols.

