Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra Bragantino em 6h30

A torcida do Vasco precisou de pouco mais de 6h30 para esgotar os ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que ocorre no sábado (3 de agosto), em São Januário. O próprio clube, através das redes sociais, deu a informação.

As vendas começaram às 10h (de Brasília) desta segunda-feira (29), dia seguinte ao revés diante do Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Como o plano de sócios do Vasco privilegia, em ordem, as categorias mais caras, somente “Estatutários” e “Dinamite Eterno” podiam comprar nesta primeira onda. Depois, a cada hora cheia novos planos poderiam efetuar a compra.

A venda para o público em geral, porém, sequer começou – estava previsto para as 10h de quarta-feira (31). O que significa que somente sócios do Vasco puderam comprar ingresso. A estimativa é de cerca de 20 mil pessoas em São Januário.

A partida ocorre no sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruz-Maltino é o 11º, com 23 pontos, o Massa Bruta chega em décimo, com 25. A equipe de Bragança, porém, tem um jogo a menos no Campeonato. O Vasco pode, então, ultrapassar o rival de sábado em caso de vitória.

Antes, o Cruz-Maltino tem um compromisso pela Copa do Brasil, novamente fora de casa (terceiro jogo seguido). Enfrenta, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético-GO, pelo jogo de ida das oitavas de final.

