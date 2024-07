Performance e bem-estar: conheça o prédio do Time Brasil na Vila Olímpica

Paris — Estrutura de excelência para maximizar o desempenho esportivo. Essa foi a fórmula adotada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na montagem do recinto do Time Brasil na Vila Olímpica dos Jogos de Paris-2024, localizada a 7km do centro da capital francesa. Com cuidados específicos para amplificar o bem-estar dos atletas, o ambiente vai além do conceito de simples concentração e impressiona com cada detalhe pensado cuidadosamente para explorar da melhor maneira possível o maior espaço físico de uma delegação verde-amarela em uma edição do evento mais prestigiado do mundo esportivo.

Na quinta-feira (25/7), um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e o start para a frenética busca por medalhas nas 39 modalidades com brasileiros na disputa, a reportagem do Correio realizou um tour pela Vila Olímpica, com destaque ao prédio de sete andares (quatro exclusivos), com apartamentos para até oito pessoas do Time Brasil. Além da delegação de 276 competidores da equipe brasileira, a estrutura recebe atletas olímpicos do Quênia e da Estônia. A prioridade, porém, é verde-amarela, com direito a entrada exclusiva, personalizada e uso de boa parte do espaço. Os andares são divididos entre quartos e salas de operação.

A escolha do hall de apartamentos não é simples e conta com muita estratégia. A delegação do Brasil, por exemplo, fica perto do restaurante e distante dos espaços mais badalados da Vila Olímpica. O benefício disso é a tranquilidade para focar na performance. Até o futuro da estrutura pesou na definição. Depois dos Jogos, a Vila Olímpica se transformará em um conjunto habitacional. O prédio brasileiro, possivelmente, abrigará escritórios. Para o COB, trata-se de uma vantagem, pois possibilitou a distribuição mais prática e funcional de toda a estrutura logística para atender as necessidades dos atletas durante as competições. E elas não são poucas e, muita vezes, passam longe do básico.

Médicos, biomédicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, psicólogos, avaliações laboratoriais: fora das zonas de competição, o Time Brasil tem foco total com os cuidados físicos e com a mente. Um "batalhão" de 44 profissionais se reveza em diversas salas para estar à disposição dos atletas 24 horas por dia e atender todas as demandas. Com uma estrutura especializada de pessoal, equipamentos e insumos montadas no QG olímpico, idas a hospitais ocorrerão apenas em casos extremos. A sala exclusiva para atendimentos psicológicos evidencia a atenção para aliviar a pressão de tanta responsabilidade na busca por medalhas. A integração dos trabalhos para discutir as necessidades é um dos principais pontos do processo.

Várias modalidades conseguem treinar no gigantesco espaço da Vila Olímpica, localizada no subúrbio de Paris, com custo estimado em 2 bilhões de euros. O local conta com uma grande academia compartilhada. Mesmo assim, o COB montou equipamentos para os atletas terem mais privacidade nos momentos de preparação física. Uma grande sala com vários computadores abriga a equipe de análise de desempenho do Time Brasil. Além de avaliar os competidores, o grupo também tem a responsabilidade de destrinchar os adversários. Qualquer dado com potencial de ajudar os brasileiros são repassados às comissões técnicas de cada modalidade.

Convivência

A competição é importante. Mas também é necessário desligar. Para isso, os atletas do Time Brasil têm à disposição uma grande estrutura de convivência. Há de tudo no prédio na Vila Olímpica, incluindo espaços com televisões para assistir às disputas e torcer pelos compatriotas. No hall de entrada, os brasileiros vão comemorar as conquistas. O COB montou uma estante adornada por plantas para colocar fotos dos medalhistas. Na parede, um "contador" de medalhas registrará a história escrita por cada vitória.

Espaços para diversão não faltam. Uma sala equipada com videogame e jogos de tabuleiro (com títulos como 'WAR', 'Imagem e Ação' e 'Perfil 7') pode ser utilizada a qualquer momento. Quem tiver mais talento pode soltar a voz no karaokê. Em outro espaço, o tênis de mesa é a opção de lazer. Os atletas ávidos por leitura podem optar por aproveitar a varanda com redes e cadeiras. Por lá, também é possível espairecer ao ar livre.

Mesmo estando na quinta cidade mais visitada do mundo, não há muita margem para fazer turismo. Ainda assim, o COB colocou um pedacinho de Paris dentro do prédio do Time Brasil. A ação mais emblemática retrata a icônica tradição romântica da Pont des Arts, onde casais prendem cadeados com nomes dos amados. Em uma sala, uma estrutura metálica "tranca" mensagens de amor, paz e desejos escritas pelos atletas brasileiros. O detalhe especial costuma causar impacto positivo nos competidores, que demonstram surpresa quando se deparam com o espaço.

A busca por medalhas está iniciada e o foco dos brasileiros — e de todos os mais de 10,5 mil competidores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 — é subir ao pódio e escrever capítulos icônicos do esporte. Para auxiliar desempenho de excelência em termos físicos e técnicos, os atletas terão um suporte bem pertinho de "casa". Tudo especialmente pensado e montado para ser um diferencial nas batalhas em busca de pódio.