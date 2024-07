Justiça nega pedido de liminar da Caixa sobre leilão de terreno do Gasômetro

Terreno do Gasômetro, no RJ, onde o Flamengo quer construiu seu estádio - (crédito: Foto: Reprodução TV)

A Justiça Federal negou, nesta segunda-feira (29), pedido de liminar por parte da Caixa Econômica Federal, que visava cancelar do leilão do terreno do Gasômetro, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro e pretendido pelo Flamengo. Assim, o leilão segue marcado para quarta-feira (31), na Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.

Dona do terreno do Gasômetro, a Caixa queria impedir o leilão – sem êxito, porém, já que o pedido foi negado pelo juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O Flamengo surge como um dos favoritos a efetuar a compra do local para construir seu estádio próprio.

LEIA MAIS: Flamengo terá votação para licenciamento da ‘Flabet’. Entenda!

O leilão está marcado para as 14h30 (de Brasília) e o lance mínimo para adquirir o terreno é de R$ 138 milhões. Antes, ainda nesta segunda, os conselheiros do Flamengo se reunirão para a aprovação ou não da compra do terreno do Gasômetro. Caso a maioria vote pelo “sim”, o Rubro-Negro terá o aval para ir ao leilão.

Há pouco mais de um mês, em 24 de junho, a Prefeitura oficializou a desapropriação do terreno, que pertence à Caixa. Assim, a instituição financeira enxergou “desvio expropriatório” na finalidade da decisão, segundo o “ge”. Dessa forma, o juiz Carlos Ferreira de Aguiar negou a petição, argumentando que “não é possível afirmar a existência de desvio de finalidade”.

Ele também determinou que Prefeitura e Ministério Público Federal se manifestem no prazo de 10 dias para, só então, dar a sentença.

