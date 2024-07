Igor Coronado, do Corinthians, pode jogar contra o Juventude

Durante a derrota do Corinthians para o Atlético-MG, houve a impressão de que Igor Coronado havia recebido o terceiro amarelo e não poderia enfrentar o Juventude na próxima rodada. No entanto, na súmula da partida a advertência em questão era para Lyanco, que acabou sendo expulso.

Desta maneira, Igor Coronado está à disposição para o duelo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O único jogador suspenso no Corinthians, entretanto, é Romero. O paraguaio levou o terceiro amarelo na competição.

O Corinthians vem sofrendo com o alto número de pendurados no Campeonato Brasileiro. Raniele, Alex Santana e agora Romero foram alguns que perderam compromissos recentemente por esse motivo. Além de Coronado, Félix Torres, Matheuzinho, Wesley e Pedro Raul têm jogado com o alerta ligado para não perderem jogos.

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileiro às 16h deste domingo para enfrentar o Juventude, na Neo Química Arena. Antes, na quarta, recebe o Grêmio em sua casa pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil – para este confronto Romero está à disposição.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.