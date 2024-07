Manchester City x Barcelona: escalações e onde assistir

Jogadores do City durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester City)

Mais um duelo de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Manchester City e Barcelona se enfrentam, nesta terça-feira (31), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para as competições oficiais de 2024/25.

Como chega o Manchester City

A pré-temporada não está nada fácil para o City. Isto porque o time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de duas derrotas seguidas nos últimos dois amistosos disputados neste período de preparação. A primeira derrota aconteceu diante do Celtic, enquanto a segunda foi para o Milan.

No entanto, os resultados negativos aconteceram enquanto o City esteve com uma escalação bem alternativa, dando oportunidade para muitos jovens atletas. Dessa maneira, a tendência é que o time entre em campo com mais jogadores considerados titulares nesta terça-feira.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça venceu o seu primeiro compromisso nesta pré-temporada, com triunfo por 1 a 0 sobre o OLot, equipe que conquistou o título da terceira divisão espanhola em 2023/24.

Ao mesmo tempo, a expectativa é que o Barcelona tenha uma novidade no ataque. De acordo com informações da imprensa espanhola, Vitor Roque deve ganhar uma oportunidade e começar entre os titulares. Assim, o brasileiro deve formar o trio ofensivo ao lado de Ansu Fati e Lewandowski.

Manchester City x Barcelona

Amistoso da pré-temporada 2024/25

Data e horário: terça-feira, 30/07/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Manchester City: Ederson; Katongo, Simpson, Phillips, Lewis; McAtee, O’Reilly, Perrone; Jack Grealish, Haaland, Oscar Bobb. Técnico: Pep Guardiola.

Barcelona: Inaki; Alonso, Paredes, Garcia, Balde; Romeu, Casadó, Lopez; Robert Lewandowski, Fati, Vitor Roque. Técnico: Hansi Flick.

Onde assistir: TNT e Max

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.