São Paulo desiste de contratar Maurício Lemos, do Atlético-MG

O São Paulo desistiu da contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético-MG. Os clubes tinham tudo acertado para o empréstimo, no entanto o jogador não entrou em acordo financeiro com os mineiros, o que fez o Tricolor sair do negócio.

De acordo com o Galo, foi o defensor que não aceitou os valores oferecidos pelo São Paulo. O clube mineiro afirmou ainda que não há pendência financeira com Maurício Lemos, segundo o ‘ge’.

Caso as tratativas dessem certo, o zagueiro seria emprestado sem custos, com um valor fixado pelos direitos econômicos. No entanto, não haveria obrigação de compra. O uruguaio seria reposição para Diego Costa, que foi negociado com o Krasnodar, da Rússia.

Maurício Lemos chegou ao Atlético-MG em 2023 e disputou 43 partidas. Porém, perdeu espaço após a chegada de Gabriel Milito.

