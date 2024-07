Torcedores do Flamengo estendem faixas na sede do clube; veja imagens

Os torcedores do Flamengo protestaram na Gávea, sede do clube, antes da votação em relação ao sonhado estádio a ser construído no Gasômetro, zona portuário do Rio de Janeiro. Os torcedores, maioria de organizadas, marcaram presença na sede e deixaram suas manifestações.

Muitas faixas contra Bap, que faz parte do grupo de oposição de Rodrigo Dunshee, cujo irá receber apoio do atual presidente Rodolfo Landim na eleição do Flamengo, em dezembro. Uma delas, aliás, tinha o seguinte dizeres: “Bap elitista”.

Os torcedores, aliás, colocaram faixas de apoio à construção do estádio com os seguintes dizeres: “Flamengo não é Madonna”, “Quem é contra o estádio, é contra a Nação” e “O Estádio é o desejo de toda a Nação Rubro-Negra”.

O vice-presidente, Marcos Braz, e o ex-dirigente Tostes, que apoia eleição de Bap, inclusive, marcam presença na Gávea, nesta segunda-feira.

O policiamento no local, aliás, está reforçado. Pelo menos seis viaturas da Polícia Militar está monitorando o evento do Flamengo.

Os conselheiros do clube votarão termos decisivos para a entrada do Rubro-Negro em leilão para adquirir o terreno. O local pertencia ao Fundo Porto Maravilha, administrado pela Caixa Econômica Federal, e foi desapropriado pela Prefeitura do Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.