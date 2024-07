Candidaturas para Copas do Mundo de 2030 e 2034 são entregues à Fifa

FIFA President Gianni Infantino delivers closing remarks during the 74th FIFA Congress in Bangkok on May 17, 2024. The 74th FIFA Congress is taking place in Bangkok with member associations voting on a range of issues including confirmation of the host nation or nations for the 2027 women's football World Cup. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

As candidaturas únicas para sediar as Copas do Mundo de 2030 e 2034 foram entregues à Fifa nesta segunda-feira (29). O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, recebeu os chamados “bid books”, documentos com todas as informações sobre as propostas, em um encontro em Paris. As federações tinham até o dia 31 de julho para entregar esses documentos. Dessa maneira, a Fifa anunciou que eles serão publicados na próxima quarta-feira (31) e que a avaliação será divulgada no final do ano. Ou seja, caso as exigências sejam atendidas, as sedes para 2030 e 2034 serão confirmadas até o fim do ano.

Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo de 2030 já está definida para acontecer na Espanha, Portugal e Marrocos, além de Argentina, Paraguai e Uruguai, enquanto a Copa de 2034 será na Arábia Saudita. Não há muitas dúvidas sobre essas escolhas, pois se tratam de candidaturas únicas. A Fifa já havia se manifestado no ano passado sobre os anfitriões de cada edição, detalhando o formato inédito para 2030 e confirmando a Arábia Saudita como a única candidata para 2034.

“A submissão dos ‘bid books’ representa um passo importante no processo de candidaturas para as edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Almejamos organizar celebrações icônicas do futebol e da humanidade”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A Copa do Mundo de 2030, assim como o Mundial de 2026, vai acontecer disputado por 48 seleções e terá 104 partidas.

