Candangos entram em ação nesta terça-feira (30/7) por medalhas no judô

Das três medalhas brasileiras até então nas Olimpíadas de Paris-2024, duas delas vieram nos tatames da Arena Champs de Mars, casa do judô nos Jogos. Após a prata de Willian Lima e o bronze de Larissa Pimenta, a chance de somar novas conquistas na arte marcial passa pelo Distrito Federal. Nesta terça-feira (30/7), os candangos Guilherme Schmidt e Ketleyn Quadros começam a disputa da primeira fase nas categorias até 81kg e até 63kg, respectivamente, com chance de pódio verde-amarelo na França. O jovem judoca de 23 anos enfrenta Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte, às 5h40 (de Brasília), enquanto a veterana medalhista em Pequim-2008 encara a espanhola Cristina Cabaña, às 6h30. TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem.

Número 4 do ranking mundial no meio-médio (até 81kg), Schmidt estreia em Jogos Olímpicos, apesar de ter feito parte da equipe de apoio da seleção em Tóquio-2020. Desde então, o candango aumentou o currículo e chega em solo francês como candidato a uma medalha para somar com o ouro e a prata no Pan-Americano de Santiago, além do vice no World Masters de Budapeste, ambos em 2023. O judoca também competirá na disputa por equipes mistas, marcada para sábado (3/8).

"(Estar em Paris) coroa um ciclo olímpico muito vitorioso. Conquistei medalha em quase todas as principais competições. É um sentimento de muita felicidade e é só um passo para o meu grande objetivo, a minha medalha olímpica", compartilhou ao Correio no primeiro capítulo da série Équipe Brasília.

Com o desempenho forte nos torneios recentes, Schmidt quer fazer frente ao georgiano Tato Grigalashvili, dono da categoria nos últimos anos e campeão mundial em 2022, 2023 e 2024. Além dele, outros candidatos para subir ao pódio são o japonês Takanori Nagase, o belga Matthias Casse e o sul-coreano Lee Joon-Hwan.

Inspiração para o conterrâneo, Ketleyn conta nos dedos a quantidade de Olimpíadas disputadas e desembarcou na França para a terceira da carreira. Dona do primeiro pódio feminino do Brasil no judô, na época na categoria até 57kg, a faixa preta nascida na Ceilândia Sul e porta-bandeira do Brasil nos Jogos de Tóquio-2020 é a atleta mais experiente entre os 13 convocados para representar a bandeira verde-amarela na modalidade, mas ainda tem gás no tanque para dar trabalho.

"Entendo que estou na reta final e espero fazer oa melhor possível. Só estou aproveitando e, assim, vivendo. Hoje, sou uma Ketleyn muito feliz, muito realizada dentro da modalidade, mas não satisfeita", disse ao Correio.

Aos 36 anos, a judoca é a 25ª do ranking entre as mulheres no meio-médio (até 63kg) e conquistou a vaga Olímpica perto do início dos Jogos. Bronze no Pan de Santiago, Ketlen não é uma das favoritas a medalha, mas quer surpreender a holandesa Joanne van Lieshout, a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, a kosovar Laura Fazliu e a francesa Clarisse Agbegnenou, quarteto destaque na classe.

Se avançarem de fase, os brasilienses continuam em ação para as oitavas de final e assim por diante, até a final, marcada para meio-dia ainda desta terça. O Brasil está atualmente em 18º no quadro de medalhas geral, com uma prata e dois bronzes. A liderança é do Japão, com 12 no total e seis ouros, seguido pela França, com cinco ouros e 16 ao todo.



