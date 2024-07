Jogos Olímpicos: Time Brasil ironiza japonês após vitória de Gabriel Medina

Rivalidade? Medina e Igarashi em clima amistoso logo após a vitória do brasileiro - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

A vitória de Gabriel Medina contra Kanoa Igarashi nas oitavas de final do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris lavou à alma dos brasileiros. Três anos após a derrota polêmica na semifinal em Tóquio, o brasileiro bateu o japonês e avançou na competição. O resultado mexeu com a torcida verde e amarela, que não perdoou o rival do tricampeão mundial.

Uma das brincadeiras de maior repercussão foi feita pelo perfil do Time Brasil no X (antigo Twitter). Na publicação, a equipe lembrou uma postagem feita por Igarashi em 2021, logo após o japonês vencer Medina nos Jogos de Tóquio.

“Chora chora que eu estou feliz, hehehe”, diz a publicação, imitando a declaração dada por Igarashi na mesma rede social após a vitória há três anos.

Chora chora q tou feliz! Hehehehe https://t.co/eSy6RBAKYi — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024

A publicação fez a alegria dos brasileiros. Até a publicação desta matéria, a postagem já contava com quase 30 mil curtidas, assim como milhares de comentários ironizando o japonês.

Medina vence Igarashi e avança nos Jogos Olímpicos

Medina comemora logo após manobra espetacular em Teahupoo, local de prova do surfe nos Jogos de Paris – Foto: AFP via Getty Images

Gabriel Medina venceu Kanoa Igarashi por 17.40 a 4.40 no somatório das duas melhores notas. Além disso, o brasileiro marcou a maior nota (9.90) e a maior pontuação da historia do esporte nas Olimpíadas. Na próxima fase, o tricampeão mundial encara o também brasileiro João Chianca, o Chumbinho.

Veja reações dos brasileiros na postagem:

Boa kkkkkkkkkkkkk sem meus árbitros eu não consigo — Luciano Vincler (@LucianoVincler) July 29, 2024

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk tava entralado — ? (@brielfaye) July 29, 2024

Esperou 3 anos para postar isso né adm? Mas a vingança é um prato que se come frio ???? — Lucas ??? (@lucpedrosa) July 29, 2024

