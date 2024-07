Atlético encaminha empréstimo de atacante para o Nacional, de Portugal

O Atlético encaminhou nesta segunda-feira (29) o empréstimo do atacante Isaac ao Nacional de Portugal. O jogador, cria da base, não estava sendo aproveitado pelo técnico Gabriel Milito.

O contrato do jogador criado na base do Atlético será até 2025, e o Nacional tem opção de compra. Isaac é considerado um dos jogadores mais promissores do clube mineiro e já teve seu nome vinculado a outras equipes.

Contudo, em janeiro deste ano, o Atlético renovou o contrato de Isaac até 2028. Assim, com a renovação, houve aumento da multa e do salário do jovem atacante, ou seja, ele foi valorizado.

Números de Isaac pelo Atlético na base

Atacante de área, o jogador tem bons números atuando pela base do Galo. Isaac foi o artilheiro em 2023, marcando 19 gols em 25 partidas nos campeonatos sub-20 (Copinha, Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro). Todavia, no estadual da categoria, ele marcou 11 gols em 12 jogos.

