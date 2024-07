Novorizontino vence o Paysandu, na Curuzu, e assume 2º da Série B

O Novorizontino não tomou conhecimento do Paysandu e derrotou o adversário fora de casa pelo placar de 3 a 1, em duelo pela 18ª rodada. Assim, chega ao segundo lugar com 30 pontos, três a menos que o Santos, líder da Série B, enquanto o Papão fica em décimo quarto e soma 23 pontos.

Os gols da partida foram anotados por Waguininho, Lucca e Rodolfo, pelo lado do time paulista, enquanto Ruan Ribeiro marcou o gol do Paysandu. O jogo ocorreu no Estádio da Curuzu, em Belém.

Próximos jogos de Novorizontino e Paysandu

Na próxima rodada, o Paysandu atuará fora de casa contra o Vila Nova, que assim comum o time paulista, também briga pelo acesso. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (5), às 21h (de Brasília). Por outro lado, o Novorizontino recebe o Goiás no domingo (4). A partida será às 18h30.

Jogos da 18ª rodada da Série B

Sábado (27)

Coritiba 1 x 0 Chapecoense

Mirassol 1 x 0 Operário

Sport 3 x 1 Ponte Preta

Domingo (28)

Guarani 1 x 0 Brusque

CRB 1 x 1 Santos

América MG 2 x 2 Ceará

Terça (30)

Avaí x Botafogo SP – 21h

Goiás x Amazonas FC – Adiado (Ainda sem data definida)

