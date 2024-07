Jogos Olímpicos: foto de Gabriel Medina após onda histórica viraliza

Um momento histórico de Gabriel Medina foi eternizado em uma foto nos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a vitória sobre Kanoa Igarashi nesta segunda-feira (29), o brasileiro surfou um tubo perfeito e voou para comemorar o feito. A imagem viralizou graças ao fotógrafo Jerome Brouillet.

Gabriel Medina e mais um registro monumental em Teahupoo – Foto: AFP via Getty Images

No registro, o surfista brasileiro aparece a alguns metros acima da água, o que causa a impressão de um voo. O ângulo da prancha, que está surpreendentemente paralela ao seu corpo, causa ainda mais impacto na imagem. A repercussão logo após a divulgação da foto foi imediata, com Medina e o fotógrafo entrando nos assuntos do momento no X (antigo Twitter).

A imagem capturada é um retrato fiel do feito do tricampeão mundial. O tubo obtido na onda rendeu ao brasileiro a maior nota da história do surfe nos Jogos Olímpicos. A pontuação (9.90) também ajudou na vitória de Medina sobre o japonês e dessa maneira na pontuação final recorde (17 .40) em uma bateria olímpica.

Com o triunfo, o brasileiro encara o compatriota João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final.

Veja reações dos internautas à foto:

Gabriel Medina. Esse é o tweet. pic.twitter.com/sSLL2xbzlc — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024

Com certeza essa já é uma das fotos mais loucas das Olimpíadas… Parece montagem mas é 100% real. Gabriel Medina. pic.twitter.com/e5NgCHlWKC — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) July 29, 2024

E essa foto do Medina do Jerome Brouillet / AFP ?

A foto é real, vídeo abaixo pra quem quer entender o momento exato pic.twitter.com/6EjDncdlCO — Gabriela Biló (@gabrielabilo1) July 29, 2024

Gabriel Medina e uma das imagens mais incríveis dos Jogos Olímpicos ???? Jerome Brouillet #OlympicGames pic.twitter.com/tKyNIPMsKv — Luiz Teixeira (@luizteixeira) July 29, 2024

