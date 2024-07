Luxemburgo analisa Cruzeiro e bota como candidato ao título: ‘Joga com alegria’

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poupou palavras para elogiar a campanha do Cruzeiro no Brasileirão atual. O time, comandado por Fernando Seabra, é o quinto colocado e soma 35 pontos.

Desse modo, Luxemburgo, que conquistou por cinco vezes o brasileirão, sendo uma delas pelo Cruzeiro, em 2003, afirma que o time mineiro é o favorito para levar a taça em 2024.

“Coloco o Cruzeiro hoje como um dos candidatos ao título. O pessoal está falando muito de Palmeiras, Flamengo, Botafogo. E eu incluirei agora o Cruzeiro como um dos candidatos não à classificação à Libertadores, mas a brigar pelo título. Não joga na Copa do Brasil, isso é ótimo, quer dizer, ficará focado muito no Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro incomodará”, falou Luxa.

Todavia, Luxemburgo, que está sem clube no momento, ainda falou sobre os potenciais que observa na equipe mineira.

“Um grande goleiro, uma zaga forte, meio-campo habilidoso, um ataque veloz, uma transição ofensiva fantástica. Ganharam o jogo na transição ofensiva. Um time leve, um time solto, joga com alegria, joga com as características do futebol brasileiro, mudando de posição, tem uma transição ofensiva muito forte”, resumiu Vanderlei Luxemburgo.

Com a semana livre, o Cruzeiro volta a campo apenas na segunda-feira (5), quando enfrenta o Fortaleza. O jogo será no Espírito Santo.

