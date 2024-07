Basquete: Brasil enfrenta atual campeã do mundo pela segunda rodada

O basquete masculino do Brasil volta à quadra pelos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (30/7) para manter vivo o sonho de retornar ao pódio da bola laranja. Após perder para a favorita França na estreia, a seleção terá pela frente outra parada dura, a atual campeã mundial, Alemanha, também cotada para ganhar medalha. A bola sobe para as equipes às 16h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem.

Apesar de prevista, a derrota para os franceses na partida inaugural teve gosto amargo. O time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petrovic chegou a liderar por 23 x 15 ao fim do primeiro quarto, mas depois não conseguiu manter a dianteira e perdeu por 78 x 66. Mesmo com o revés, o bom desempenho contra a França eleva a moral brasileira na tentativa de desbancar um gigante.

A situação de momento no grupo B tem a Alemanha na liderança, seguida pelos franceses, ambos com uma vitória, mas os germânicos na frente por terem maior saldo de pontos que os donos da casa (20 a 12). O Brasil atualmente se encontra em terceiro, com 12 pontos negativos no somatório entre cestas feitas e sofridas, e o Japão na lanterna, com -20. Os dois líderes de cada chave avançam direto para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados do torneio.

Neste cenário, a seleção segue viva mesmo em caso de derrota. Para isso, precisa vencer o confronto decisivo contra os japoneses na sexta-feira (2/8), às 6h, e ficar de olho nos outros grupos. O critério de desempate entre os terceiros de cada chave será o saldo de pontos, por isso, se perder, o ideal é que seja por uma pequena margem.

Antes do confronto com os alemães, a expectativa está no possível retorno do armador Raulzinho. Um dos destaques do plantel verde-amarelo, o jogador de 32 anos sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda na estreia do Brasil no Pré-Olímpico, contra Montenegro, há quatro semanas, e desde então não entrou em ação. Poupado no primeiro confronto em Paris, o jogador pode ter minutos nesta terça.

Do outro lado, as referências são o armador Dennis Schroder, o pivô Daniel Theis e os irmãos Wagner, o ala Franz e o pivô Moritz, todos da NBA. Porta-bandeira da delegação alemã na abertura, Schroder foi eleito melhor jogador na Copa do Mundo de 2023 e tem no currículo passagens por Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder e Toronto Raptors. Atualmente está no Brooklyn Nets.



