Renato Gaúcho terá retornos no Grêmio para duelo contra o Corinthians, na Copa do Brasil

O Grêmio derrotou o Vasco no último domingo (28) e deixou a zona de rebaixamento. Contudo, agora precisa virar a chave e terá pela frente o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o técnico Renato Gaúcho contará com retornos.

O zagueiros Pedro Geromel, Gustavo Martins e o meia Carballo se juntam à equipe para o jogo que será na quarta-feira (31), em Itaquera, casa do Corinthians.

Entretanto, o goleiro Rafael Cabral, reserva da meta do tricolor, não pode atuar na competição nacional, por já defender o Cruzeiro na mesma competição. Os atacantes Diego Costa e André Fernandes seguem lesionados, assim como o defensor Rodrigo Caio, que sofreu uma pancada durante treinamento.

Renato Gaúcho, aliás, deve definir o time apenas na terça-feira, quando realizará a última atividade com os jogadores. O Imortal está se preparando para o confronto no CT do Palmeiras.

Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil

O Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil e venceu nos anos de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Chegou pela última vez à decisão em 2020, quando foi superado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira.

