Santos alcança marca expressiva de invencibilidade na Série B

No último domingo (28), o Santos empatou por 1 a 1 com o CRB, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B. O placar deixou a equipe de Fábio Carille na liderança isolada, com 33 pontos. Além disso, levou o Peixe a ampliar a sua maior série invicta na competição nacional: oito jogos.

O último revés do Santos ocorreu no dia 14 de junho. Na ocasião, o revés para o Operário-PR tirou a equipe do G4 e deixou o técnico Fábio Carille ameaçado de perder o emprego. Porém, ele resistiu e acabou bancado pela diretoria.

Desde então, o Peixe apresentou sinais de reação e começou a subir na classificação até chegar ao topo. Atualmente, são oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e apenas três empates.

Um outro ponto que vale o destaque é o setor de ataque, anteriormente contestado, desencantou no período e marcou 12 gols. Além disso, durante o período positivo, o sistema ofensivo ficou em branco apenas uma vez. A defesa voltou a ser sólida e acabou vazada em duas oportunidades.

O próximo duelo do Santos na Série B acontece na sexta-feira (2). Na Vila Belmiro, os comandados de Fábio Carille recebem o Sport. O jogo é aguardado com muita ansiedade nos bastidores, pois o Leão é um dos postulantes ao Z4 e deve dificultar o jogo para o Peixe.

