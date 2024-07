Hugo Calderano enfrenta espanhol por vaga nas oitavas do tênis de mesa

Referência no tênis de mesa nacional aos 28 anos de idade, Hugo Calderano pega a raquete novamente nesta terça-feira (30/7), às 6h (de Brasília), na Arena 4 Paris Sul, para tentar avançar às oitavas de final do individual masculino. O adversário da vez será o espanhol Álvaro Robles, atual número 34 do mundo no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Mais cedo, às 5h, Vitor Ishiy entra em ação contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, 14º da classificação mundial. SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem.

Na fase anterior, Calderano não teve dificuldade e venceu o cubano Andy Pereira por 4 x 0. Por outro lado, Robles teve vida mais complicada contra o austríaco Daniel Habesohn, mas levou a melhor por 4 x 2. O espanhol já fez papel de carrasco para brasileiros, quando eliminou Vitor Ishiy e Bruna Takahashi nas oitavas das duplas mistas, ao lado da compatriota Maria Xiao.

Apesar de adversários nesta terça-feira, Hugo e Robles são amigos e atuam juntos pelo clube TTF Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha. Familiarizados ao jogo um do outro, o favoritismo, no entanto, é verde-amarelo. Eles se enfrentaram na primeira fase do WTT Contender 2022 de Lima, no Peru, com melhor para o brasileiro por 3 x 2.

Sexto do ranking mundial e primeiro jogador das Américas a alcançar o top 10, Calderano é cotado para ganhar a primeira medalha do Brasil no tênis de mesa das Olimpíadas. Mais forte na disputa de duplas, o europeu é azarão na chave.

Outra esperança do país, Vitor Ishiy dominou o australiano Nicholas Lum e venceu por 4 x 0 na estreia do individual. Ele enfrenta Ovtcharov, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Os mesatenistas mediram forças na Copa do Mundo de equipes, mas com vitória do alemão.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima