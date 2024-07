Na luta pela classificação, Brasil encara favoritismo da França no handebol

Anfitriã dos Jogos de Paris-2024, a França é, mais uma vez, candidata a cumprir a função de calo no pé do esporte brasileiro. Depois de derrotar o Time Brasil no rúgbi sevens, por 28 x 0, e no basquete masculino, por 78 x 66, os franceses serão os adversários da equipe verde-amarela na missão pela classificação ao mata-mata no handebol feminino, nesta terça-feira (30/7), às 14h.

Membro do Grupo B, o Brasil terá uma missão dura pela frente. Quarto colocado com dois pontos, somados depois de uma vitória e uma derrota, pega pela frente a líder da chave. Dos seis times do grupamento, a equipe tricolor é a única ainda com 100% de aproveitamento.

Nas primeiras apresentações, venceu a Hungria, por 31 x 28; e a Holanda, por 32 x 28. As 63 bolas na rede deixam a França na condição de melhor ataque do torneio. As performances inaugurais fazem da anfitriã favorita a mais uma vitória como também ao encerramento da campanha na primeira fase como a vencedora do Grupo B.

O Brasil, entretanto, vem de boas atuações. Na estreia, bateu a Espanha com facilidade pelo placar de 29 x 18. O destaque da partida foi a goleira Gabriela Moreschi. Em 31 arremates, a arqueira realizou 14 intervenções. Muitas, inclusive, chamaram a atenção, por terem sido realizadas em alto grau de dificuldade.

Com seis gols em nove investidas, a armadora Bruna de Paula, peça do atual campeão europeu Gyori Audi ETO KC, da Hungria, foi outro ponto forte. A brasiliense e caçula da equipe Kelly Rosa também participou da vitória.

Na segunda partida, um baque diante das húngaras. Depois de liderar por quase todo o confronto, o Brasil acabou sofrendo a virada, pelo placar de 25 x 24. A tomada da dianteira por parte do país europeu aconteceu nos últimos instantes do confronto. Com vantagem, o Brasil sofreu o empate: 23 x 23 no placar. Chegou a retomar a ponta, mas a derrota não pode ser evitada.

“A gente começou muito bem. Mas o jogo foi decidido nos pequenos detalhes. Precisamos muito da próxima vitória, porque temos muito pela frente. Espero que a energia que estão mandando do Brasil continue chegando. Quero muito agradecer, porque está muito bom sentir isso", afirmou, ao Correio, a armadora Mari Fernandes.

Para avançar à próxima fase, é essencial que o Brasil vença a França no terceiro compromisso da equipe nos Jogos de Paris-2024. Um resultado positivo, além de colocar o time verde-amarelo em condição de igualdade com as donas da casa, renderia uma escalada na tabela.

Os quatro primeiros colocados de cada um dos Grupos A e B avançam às quartas de final. No handebol, um triunfo rende ao lado vencedor dois pontos, enquanto uma derrota, zero ponto.

*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito