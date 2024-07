Landim vibra com aprovação por estádio do Flamengo: ‘Vamos transformar o nosso inferno’

Depois do Conselho Deliberativo do Flamengo autorizar o clube a participar do leilão para compra do terreno do Gasômetro, onde pretende erguer seu estádio, o presidente Rodolfo Landim fez suas declarações. O mandatário ressaltou a importância para construção e já deu a data de possível inauguração.

“No fundo, o grande ganhador dessa história toda, na minha percepção, vai ser o torcedor. Vai ter uma casa própria, finalmente, esse era o nosso sonho. Tenho muita convicção de que isso vai acontecer e de forma como a torcida quer. Muito mais arena, muito mais caldeirão. Como diz Gabigol, vamos transmformar no nosso inferno”, destacou.

Leilão e data de inauguração

Rodolfo Landim prega cautela no momento mesmo com aprovação. O mandatário reforçou que ainda precisa arremata o leião para o sonho do estádio seguir, mas mesmo já deu até data para inauguração do estádio.

“A gente ainda precisa arrematar o terreno no leilão. A partir do momento em que a gente toma posse, existe uma série de ações. Um projeto básico, um nível de detalhamento muito maior e aprovar isto aqui dentro com os sócios. Depois disso, partir para um projeto executivo, já de detalhamento e com estruturação financeira estabelecida para que a gente possa implementar o estádio dentro do cronograma.

“A gente pretende tomar posse do terreno muito breve, mas todas essas etapas vão demorar. O projeto básico que vai correr junto com as licenças e a gente está preservando aí em um ano e meio. Vai ter que passar por licenças estaduais por diferentes órgãos e depois a execução do projeto construtivo. A gente colocou a data de 15 de novembro de 2029, que é o aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028?

O lance mínimo previsto, aliás, é de R$ 138.195.000,00 e precisa ser à vista, de acordo com as normas do edital de leilão. O leilão público do Gasômetro será na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília) no auditório do Centro Administrativo São Sebastião (CASS), sede da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Situação financeira

“É importante a gente dá mais esse passo de termos nosso próprio estádio. Foi necessário muito esforço, estruturar financeiramente o clube. A situação em 2019 não nos permitia assumir este tipo de compromisso, mas hoje com a saúde financeira que o clube tem esse é um passo completamente factível. Foi isso que tentamos mostrar aqui para os sócios”

As receitas do estádio

“As fontes de receita que vão fazer parte disso. Elas vêm de outros locais naming rights, de estádios, sejam setoriais ou do estádio inteiro. A gente vem de uma discussão com a Prefeitura também de nos dar o direito de potencial construtivo da Gávea, que gera uma receita bastante significativa, existem outras fontes de receita que a gente pode fazer uso, os camarotes, cadeiras cativas. Mas já existem fontes de recursos já aprovadas pelo Conselho Deliberativo das vendas dos apartamentos que a gente tem para investimento em patrimônio. A operação desse estádio será muito mais rentável do que a do Maracanã. Seja pelo fato de mais acesso ou pelo fato que seja desenhado para uma realidade de futebol brasileiro, e não de Copa do Mundo”

