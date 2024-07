Titular contra o Palmeiras, Matheus Cunha tem bons números pelo Flamengo. Confira!

Titular na vitória contra o Atlético-GO, Matheus Cunha seguirá na equipe inicial na quarta-feira (31), quando o Flamengo encara o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na coletiva de imprensa da partida contra o Dragão, o técnico Tite confirmou que o goleiro será o titular nos jogos da competição, e explicou que ele disputou a partida pelo Brasileirão, no domingo, para ganhar ritmo.

“O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, mas porque é um grande goleiro. No ano passado, eu coloquei para a direção que não poderíamos ter três. São dois e um menino emergente. São goleiros para a Copa. Temos que ter bom senso”, explicou Tite.

Matheus Cunha, aliás, disputou os dois únicos jogos do Flamengo na Copa do Brasil nesta temporada, os confrontos contra o Amazonas pela Terceira Fase da competição (duas vitórias rubro-negras por 1 a 0).

Evidentemente que alguns torcedores ficaram com um pé atrás com a decisão do treinador, afinal o time vinha jogando com Rossi, que conta a aprovação dos rubro-negros, em sua maioria. Além disso, o fato do próximo jogo ser contra o grande rival no cenário nacional também pesa. Mas, por outro lado, os números apontam que Matheus Cunha vem sabendo aproveitar as oportunidades.

Antes da chegada de Rossi, Matheus Cunha era o dono da posição. Ele, inclusive, estava na equipe que chegou à final da Copa do Brasil em 2023, contra o São Paulo. Mas, para o segundo jogo, o argentino foi escalado. Na ocasião, o time carioca empatou por 1 a 1 (perdeu na ida por 1 a 0).

Números de Matheus Cunha pelo Flamengo

No total, Matheus Cunha já disputou 44 partidas com a camisa rubro-negra. Foram 26 vitórias, 11 empates e 7 derrotas.

Jogos de Matheus Cunha em 2024

No recorte deste ano, Cunha esteve em campo em seis jogos, com apenas um gol sofrido (sem derrota).

28/07/2024 – Flamengo 2×0 Atlético-GO

22/05/2024 – Amazonas 0x1 Flamengo

01/05/2024 – Flamengo 1×0 Amazonas

10/02/2024 – Flamengo 3×0 Volta Redonda

27/01/2024 – Portuguesa 0x0 Flamengo

21/01/2024 – Nova Iguaçu 1×1 Flamengo

