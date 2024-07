Palmeiras inicia sequência mais difícil do ano precisando dar resposta

Um dos principais times do Brasil nos últimos anos, o Palmeiras colocará à prova a força do seu elenco nos próximos jogos. Começando pelo duelo desta quarta-feira (31), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, vindo de duas derrotas seguidas, o Verdão chega pressionado e precisando mostrar evolução.

Contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mandou força máxima para campo, mas perdeu por 1 a 0 e com uma atuação muito abaixo. Na partida seguinte contra o Vitória, em pleno Allianz Parque, nova derrota, mas desta vez por 2 a 0. Os dois revés junto com o desempenho ruim fizeram com que o técnico Abel Ferreira viesse a publico cobrar o time.

“Nos resta trabalhar, ver realmente os jogadores que querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitórias”, disse Abel.

Além da cobrança pública, relata-se também que Abel teve um discurso mais fervoroso no vestiário com os atletas. O desempenho ruim vai fazer com que o treinador mude na equipe. Começando com Estêvão, que com um entorse no tornozelo esquerdo está fora. Além disso, Maurício, que já atuou na Copa do Brasil com o Internacional, também não pode jogar. Contudo, o comandante já prepara mudanças para voltar ao desempenho comum do Verdão.

Palmeiras terá ”mês da morte” para enfrentar

Aliás, o mês de agosto pretende ser dos mais complicados para o Palmeiras. O encontro com o Flamengo vai abrir a sequência mais difícil da equipe no ano. Além dos confrontos pela Copa do Brasil, o time terá as oitavas da Conmebol Libertadores contra o Botafogo. Além disso, tem duelos contra Internacional, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão.

“É muito importante para a nossa equipe estar sempre preparada, principalmente mentalmente e fisicamente, porque a gente sabe que esse mês de agosto é um mês muito intenso, com muitas decisões e jogos importantes”, disse Zé Rafael, após a derrota para o Vitória.

