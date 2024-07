Plata demonstra interesse em jogar no Corinthians

O atacante Gonzalo Plata mostrou interesse em jogar no Corinthians. Nos últimos dias o Timão realizou uma oferta para contratar o jogador do Al-Sadd, do Qatar, mas que foi recusada em um primeiro momento. O Alvinegro não desistiu das negociações e, agora, conta com a vontade do atleta de 23 anos para facilitar as conversas.

O principal motivo para que o atacante queira uma transferência é a troca de treinador recente no Al-Sadd. Isso porque o clube qatari anunciou a contratação de Félix Sánchez Bas, espanhol que até o mês passado comandava a seleção do Equador. O técnico deixou Plata fora da convocação para a Copa América, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos.

O jogador se envolveu em uma polêmica após ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na Data Fifa de março, junto do zagueiro Arboleda, do São Paulo, e o jovem Paes, de apenas 16 anos. O episódio desagradou Félix Sánchez, que deixou ele e o zagueiro são-paulino fora da Copa América.

Assim, Plata vê uma troca de ares com bons olhos. Agora, o Corinthians deve sentar com o Al-Sadd e retomar as conversas, mas, desta vez, com o atacante do lado do Timão.

Corinthians teve primeira proposta recusada

A oferta do Corinthians foi de R$ 45 milhões para adquirir o jogador. Contudo, o clube qatari recusou a investida, já que pagou metade desse valor no ano passado para contar com o atleta na última temporada.

Além disso, o Al-Sadd não gostou das condições de pagamento propostas. O Timão tenta parcelar pois, mesmo tendo fechado novo patrocinador máster, enfrenta dificuldades de fluxo de caixa. Um pagamento à vista é descartado neste momento pela diretoria do Corinthians.

Plata foi revelado pelo Independiente del Valle e passou por Sporting, de Portugal, e Valladolid, da Espanha, antes de se transferir para o Qatar. O atacante tem 37 jogos e seis gols pela seleção do Equador. Além disso, foi titular na Copa do Mundo, em 2022, no próprio país asiático.

