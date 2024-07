Henrique, ex-Vasco e Lyon, é reprovado em exames médicos no Nantes

Henrique em ação com a camisa do Lyon antes de ficar livre no mercado - (crédito: - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

O lateral-esquerdo Henrique, de 30 anos, ex-Vasco e Lyon, esteve próximo de acertar com o Nantes, porém foi reprovado nos exames médicos. Assim, o jogador, que está livre no mercado, trocaria de clube na França, mas não conseguiu acertar com seu novo destino na próxima temporada.

“Lamentamos anunciar que, por razões protegidas por confidencialidade médica, Henrique, infelizmente, não poderá se incorporar ao FC Nantes. Todos que tiveram a chance de encontrar e ter a companhia dele nos últimos dias atestam sua infinita gentileza e resiliência” disse o Nantes.

No entanto, o departamento médico do Nantes não divulgou o problema médico que impediu que a negociação se concretizasse. Ele, portanto, seguirá livre no mercado e pode, inclusive, receber ofertas do futebol brasileiro.

Revelado nas divisões de base do Vasco, atuou no clube carioca entre 2013 e 2020. Em seguida, acertou com o Lyon, por indicação de Juninho Pernambucano. Nesses três anos, teve algumas lesões, assim como marcou um gol e deu duas assistências em 45 partidas.

