Santos recusa duas propostas por Patati

O Santos recusou duas ofertas pelo atacante Weslley Patati. As propostas eram de um clube de Israel e outro da Ucrânia. Os valores com os ucranianos não foram revelados. Contudo, os israelenses queriam o atleta por empréstimo de dez meses, com opção fixada na compra de R$ 8,47 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador.

De acordo com o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Gallo, a proposta não foi financeiramente interessante. Além disso, reforçou que o atacante é importante no elenco de Fábio Carille.

“O Patati, nós conversamos com seu representante e com o clube que tem interesse nele. E não chegou uma proposta que a gente faria essa composição, essa negociação. É um jogador que nós gostamos muito aqui e tem um perfil técnico interessante. E como começou essa negociação há um tempinho já, a gente estava no aguardo de um reforço financeiro nesse aspecto e chegou em um ponto que não ficou bom pro clube e nem para a gente e essa negociação dele praticamente se encerrou hoje”, disse Alexandre Gallo, em entrevista à Rádio Transamérica.

Patati perde espaço no Santos

Patati não vem recebendo chances com o técnico Fábio Carille e está em baixa no Peixe. Ele não foi relacionado pelo treinador para o duelo contra o CRB, no domingo, em Maceió.

As oportunidades de Patati no Santos começaram a diminuir por conta de questões extracampo. O jogador reclamou da viagem de ônibus da delegação de Londrina (PR) a Catanduva (SP), que teve duração de cerca de seis horas. A insatisfação foi comprovada por uma postagem nas redes sociais. Assim, ele acabou multado em 10% do salário.

Em seguida, passou a ficar ausente da lista de relacionados para jogos fora de casa e acabou caindo no esquecimento com o técnico Fábio Carille. Contudo, o Santos entende que pode fazer uma boa negociação no futuro com uma de suas grandes promessas.

