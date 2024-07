Comissão técnica da Seleção inicia série de observações pelo país

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e os integrantes da comissão técnica iniciam, nesta terça-feira (30), a observação dos jogadores que atuam no Brasil. Com isso, os profissionais farão um giro pelo país para analisar os atletas dos principais clubes nacionais.

Nesse sentido, a comissão técnica vai se dividir em grupos para assistir ao maior número possível de jogos da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro até o final de agosto. O primeiro jogo da Copa do Brasil agendado pela equipe de Dorival Júnior será o confronto entre o Botafogo e o Bahia, nesta terça, às 21h30, no Nilton Santos.

Essas observações fazem parte da estratégia da comissão técnica para definir os convocados que vão disputar os compromissos da Seleção Brasileira pela Eliminatórias em setembro.

O Brasil enfrentará o Equador, ainda sem local definido, no dia 6 de setembro, e o Paraguai, em Assunção, no dia 10. Dessa forma, o grupo contará com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano e o técnico Dorival Júnior. Além do gerente geral técnico, Cícero Souza, do supervisor geral, Sérgio Dimas, e de Juan, coordenador técnico, além de outros integrantes do staff.

Por fim, desde o início do trabalho da comissão técnica, em janeiro, os profissionais já acompanharam o futebol brasileiro e internacional. Foram vários jogos no Brasil e no exterior para observar em ação os atletas monitorados.

